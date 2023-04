Le pagelle dello Sporting - Pedro Gonçalves delude, lo sostituisce Edwards ma non basta

Risultato finale: Sporting-Juventus 1-1

Adan 6 - Sul gol non può far nulla e per il resto non viene sollecitato chissà quanto. Bravo però a giocare sempre alto e leggere qualche pallone in verticale della Juventus.

Diomande 6 - Un paio di chiusure niente male mixate a quella spregiudicatezza, a volte rischiosa, che appartiene ai giovani: 19 anni, segnatevi il nome perché, se disciplinato, pare avere buone potenzialità.

Coates 5 - Nel giro di cinque minuti, quelli disputati da centravanti, crea più brividi alla Juventus di tutto l'attacco (eccetto Edwards) messo insieme: due palloni puliti, entrambi cestinati.

Gonçalo Inacio 5,5 - L'approccio non è buono, perde subito un pallone pericoloso. Meglio nella ripresa. Dall'81'Reis s.v.

Ricardo Esgaio 5 - Sciupa la più grossa occasione dello Sporting, non scartando un regalo di Danilo. E, in generale, offre poco o nulla in fase offensiva.

Ugarte 6,5 - Un rientro importantissimo, perché lì davanti alla difesa cuce il gioco e libera spesso i giocatori offensivi. Un rientro così pesante anche solo per il rigore conquistato nel primo tempo.

Morita 6,5 - Quando riceve ha spesso l'avversario alle spalle, ma sa sempre come eludere la pressione. In fase di non possesso, invece, lo ritrovi in ogni dove, a coprire quanto più campo è possibile.

Nuno Santos 6 - Si gioca molto dal suo lato, il duello con Cuadrado è tra i più belli della partita. Forse non lo vince, ma sicuro non ne esce ridimensionato. Dall'87' Arthur Gomes s.v.

Pedro Gonçalves 5 - Torna nei tre davanti, ma resta troppo fuori dal gioco. Anzi, quando vi entra, sono più i danni che i benefici per lo Sporting. Da trascinatore a cocente delusione.

Edwards 7 - Svernicia Alex Sandro a tutta velocità nell'azione che causa il rigore. Che poi segna, salendo a sedici in stagione. Prende per mano la squadra, ma stavolta l'impresa non riesce.

Francisco Trincao 5 - Si vede solo sporadicamente per il campo, senza nessuna giocata da ricordare. Prestazione anonima. Dall'81' Chermiti s.v.

Ruben Amorim 5,5 - Il rammarico è alto, più per questa partita che per quella dell'andata. Lo Sporting non gioca male, anzi è bello da vedere, ma ha meno velocità rispetto al solito e non riesce a scardinare il muro bianconero.