Ufficiale L'ex Inter Vagiannidis firma con lo Sporting: maxi clausola da 80 milioni

Passato all'Inter solo per ripartire per un paio di prestiti, Georgios Vagiannidis giocherà nel campionato portoghese. Il terzino destro è stato infatti annunciato ufficialmente come rinforzo dello Sporting, in un accordo in cui il club di Alvalade ha pagato al Panathinaikos circa 12,5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, con un accordo che include ulteriori 2,5 milioni di euro di bonus subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi.

A 23 anni, il nazionale greco lascia il club di Atene per i due volte campioni nazionali, diventando il terzo calciatore greco nella storia a unirsi ai biancoverdi (succedendo a Sotiris Alexandropoulos e Dimitris Nalitzis). Vagiannidis ha firmato un contratto quinquennale con lo Sporting, protetto da una clausola rescissoria di 80 milioni di euro.

Nella stagione 2024/25, il terzino destro ha segnato un gol e fornito due assist in 39 presenze con il Panathinaikos. Allo Sporting, il nuovo volto dell'ala destra indosserà la maglia numero 13.