Anche la Fiorentina vuole Ilenikhena. Il Monaco però non apre alla cessione

Il Monaco conta su George Ilenikhena per il futuro. Secondo quanto riportato da FootMercato.net, il fatto che non sia un titolare indiscusso nel club del Principato ha fatto sì che alcune società potessero farci più di un pensiero, informarsi e tentare l'offensiva. Uno di questi è stato lo Stoccarda, che ha visto El-Bilal Toure tornare all'Atalanta e deve cercare di trattenere Nick Woltemade, malgrado l'interesse del Bayern Monaco. Tra le società di Bundesliga si è fatto avanti pure il Bayer Leverkusen.

In Serie A osservano con attenzione la sua situazione, in particolar modo chi è attivo sul classe 2006 è la Fiorentina, che ha da poco salutato Nzola e vorrebbe aggiungere un'alternativa a Kean e Dzeko. Infine anche in Spagna ne apprezzano le qualità, con il Villarreal che ha effettuato un sondaggio per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Il Monaco però ha deciso di rifiutare qualsiasi squadra perché vuole confermarlo. Il suo contratto è valido fino al 2029. In carriera vanta 50 presenze e 14 gol con l'Anversa, 31 gettoni e 6 reti con il Monaco, 17 partite e 2 centri con l'Amiens e 10 apparizioni e 6 gol con l'Amiens B. Nel suo palmares c'è una Supercoppa Belga, conquistata nella stagione 2023-2024.