Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Torino blinda Perciun: il centrocampista classe 2006 ha rinnovato fino al 2029

Il Torino blinda Perciun: il centrocampista classe 2006 ha rinnovato fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:38Serie A
di Alessio Del Lungo

Sergiu Perciun, il centrocampista classe 2006 del Torino, è stato blindato con un contratto di altri 4 anni dalla società granata. Di seguito il comunicato:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Sergiu Perciun fino al 2029, con opzione per la stagione successiva.

Perciun è nato a Chisinau, in Moldavia, il 23 aprile 2006. Il trequartista, cresciuto nell’Accademia di Radu Rebeja, è arrivato al Torino nel 2022 appena sedicenne. Ha dimostrato le sue qualità sin da subito tra le fila dell'Under 17 e dopo poco è stato promosso in Under 18. Nel campionato 2023-'24 si è diviso inizialmente tra Under 18 e Primavera prima di salire in pianta stabile in Primavera. Il 2024-'25 è iniziato in salita: la frattura al quinto metatarso del piede destro lo ha fermato per diversi mesi, ma è tornato a gennaio, trascinando la Primavera, e coronando il rientro con l’esordio in Serie A nel giorno del suo compleanno. Nel finale di campionato è stato aggregato alla Prima Squadra e ha totalizzato 5 presenze nelle ultime 6 giornate di campionato. Per lui anche 2 apparizioni con la nazionale della Moldavia, tra cui la gara di qualificazione ai Mondiali contro l’Italia. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Perciun 'chiama' il Torino: "Mi piacerebbe andare in ritiro con la prima squadra"... Perciun 'chiama' il Torino: "Mi piacerebbe andare in ritiro con la prima squadra"
Altre notizie Serie A
Roma, continua lo stallo con il Legia per Ziolkowski: la chiave è la percentuale... Roma, continua lo stallo con il Legia per Ziolkowski: la chiave è la percentuale di rivendita
Osasuna, Lisci verso il battesimo di fuoco al Bernabeu. Azpilicueta dal mercato? Osasuna, Lisci verso il battesimo di fuoco al Bernabeu. Azpilicueta dal mercato?
Juventus, per Vlahovic timida ipotesi Newcastle: diventerebbe concreta con l'addio... Juventus, per Vlahovic timida ipotesi Newcastle: diventerebbe concreta con l'addio di Isak
Cacciatore: "A me Maresca disse di stare muto. Con certe squadre non può permetterselo"... Cacciatore: "A me Maresca disse di stare muto. Con certe squadre non può permetterselo"
Nottingham Forest, trattativa avviata con il Milan per Musah: lui è favorevole al... Nottingham Forest, trattativa avviata con il Milan per Musah: lui è favorevole al trasferimento
Parma, retroscena Leoni: tentativo in extremis del Man United. Ma ormai è del Liverpool... Parma, retroscena Leoni: tentativo in extremis del Man United. Ma ormai è del Liverpool
Inter, per Koné serve l'ok della proprietà. Ma non è una mossa per "svegliare" qualcuno... Inter, per Koné serve l'ok della proprietà. Ma non è una mossa per "svegliare" qualcuno
Juventus, è O'Riley l'obiettivo principale per il centrocampo: pronto il forcing... Juventus, è O'Riley l'obiettivo principale per il centrocampo: pronto il forcing per il danese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Le più lette
1 L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
2 Nottingham Forest, trattativa avviata con il Milan per Musah: lui è favorevole al trasferimento
3 15 agosto 2016, Brozovic è sacrificabile per l'Inter. Ma mai per andare alla Juventus
4 Dalla Spagna, svelate le cifre dell'acquisto di Victor Narro da parte della Sampdoria
5 Europa League, si completa il quadro degli spareggi: il tabellone e le date
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter aspetta Lookman per un'altra settimana al massimo. Tra gli obiettivi anche Solet
Immagine top news n.1 Napoli, infortunio per Lukaku: l'attaccante costretto al cambio per un problema muscolare
Immagine top news n.2 Roma, Manu Koné può essere ceduto. Offerto all'Inter, serve proposta di livello
Immagine top news n.3 Milan, Hojlund non apre (per ora) al trasferimento. Vuole giocarsi le carte allo United
Immagine top news n.4 Bologna, ecco il nuovo acquisto Heggem. Il difensore alle visite mediche di rito
Immagine top news n.5 Milan, Jashari si presenta: "Un sogno. Trattativa lunghissima ma ho sempre voluto arrivare qui"
Immagine top news n.6 Milan, ecco Athekame: via alle visite mediche del terzino svizzero
Immagine top news n.7 L'addio di Leoni all'Italia: motivo di riflessioni per la Serie A ma anche opportunità di crescita per l'azzurro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.3 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.4 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Immagine news Serie A n.2 Cuoghi: "Juve, troppi punti interrogativi. Allegri senza coppe può far bene"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: “Conte in tre anni vincerà qualcosa di più grande dello Scudetto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, continua lo stallo con il Legia per Ziolkowski: la chiave è la percentuale di rivendita
Immagine news Serie A n.2 Osasuna, Lisci verso il battesimo di fuoco al Bernabeu. Azpilicueta dal mercato?
Immagine news Serie A n.3 Juventus, per Vlahovic timida ipotesi Newcastle: diventerebbe concreta con l'addio di Isak
Immagine news Serie A n.4 Cacciatore: "A me Maresca disse di stare muto. Con certe squadre non può permetterselo"
Immagine news Serie A n.5 Nottingham Forest, trattativa avviata con il Milan per Musah: lui è favorevole al trasferimento
Immagine news Serie A n.6 Parma, retroscena Leoni: tentativo in extremis del Man United. Ma ormai è del Liverpool
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Il Palermo farà un campionato da solitaria. Frosinone? Un cantiere aperto"
Immagine news Serie B n.2 Dalla Spagna, svelate le cifre dell'acquisto di Victor Narro da parte della Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Fusco su Frabotta: "Ha firmato praticamente in bianco. Tanta è la sua voglia"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Tutino: "Punto alla doppia cifra. Ma vanno bene anche 9 gol, se portano 27 punti"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, scialbo 0-0 contro L'Aquila in amichevole: la cronaca e il tabellino
Immagine news Serie B n.6 Bari, la numerazione per la prossima stagione: 9 a Gytkjaer. Partipilo prende la 21
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, caccia al vice-Costa: da Tonetto a Dimarco i nomi sul taccuino di Zamuner
Immagine news Serie C n.2 Niente Benevento per Biasci. L'agente: "Lusingati, ma non ci sono stati contatti"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Immagine news Serie C n.4 "Un figlio di Caserta nella Casertata". De Lucia è il nuovo portiere dei rossoblù
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Motta: "Entusiasta di essere fra i grandi. Inter U23? Magari li punisco"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, arriva dal Cagliari l'attaccante Achour. Ha firmato un biennale con opzione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
Immagine news Calcio femminile n.5 Pavan: "Tornare al Como Women è un'emozione speciale: dimostrerò che sono cresciuta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Riflettori accesi sull''Arena Civica' di Milano: al via questo pomeriggio la The Women’s Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…