Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di domenica 11 aprile 2021

Il Milan batte il Parma in trasferta e accorcia sull'Inter, rimanendo comunque distante dalla vetta. Ma per la squadra di Antonio Conte arriva subito, oggi alle 12:30, la possibilità di rispondere e rimettersi a distanza di sicurezza. Di questo, ma anche degli altri anticipi Spezia-Crotone e Udinese-Torino e tanti altri argomento, scrivono i quotidiani oggi in edicola. Di seguito le principale aperture, in Italia e all'estero, di questa domenica 11 aprile.