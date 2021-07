Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di domenica 4 luglio 2021

vedi letture

E' ancora tempo di festeggiamenti in casa Italia a due giorni dalla vittoria contro il Belgio e il passaggio alle semifinali di Euro 2020. E agli azzurri si aggiungono Danimarca e Inghilterra, che ieri si sono accodate al treno per la Final Four di Wembley battendo rispettivamente Repubblica Ceca e Ucraina. Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, domenica 4 luglio 2021, in edicola.