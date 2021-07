Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 12 luglio 2021

L'Italia è campione d'Europa! Impresa degli azzurri che battono l'Inghilterra ai calci di rigore nel tempio di Wembley. Dopo l'immediato vantaggio inglese firmato Shaw, gli azzurri trovano il pari con Bonucci nella ripresa. Dagli undici metri sbagliano Belotti e Jorginho, ma l'Italia ha un fenomeno in porta che risponde al nome di Donnarruma: due rigori parati, un terzo sul palo. L'Italia fa la storia, it's coming Rome! Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, lunedì 12 luglio 2021, in edicola.