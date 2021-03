Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 22 marzo 2021

vedi letture

La Juventus cade in casa con il Benevento ed abbandona definitivamente i sogni scudetto. Resta solo il Milan in scia dell'Inter: i rossoneri vincono a Firenze in una gara ricca di gol ed emozioni. I viola restano pericolosamente in zona retrocessione. Il Napoli si aggiudica lo spareggio europeo con la Roma, la squadra di Fonseca perde ancora contro una big. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 22 marzo 2021, che vi proponiamo di seguito: