Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di martedì 13 luglio 2021

L'Italia è ancora in festa. Dopo il trionfo di Wembley, la Nazionale azzurra è tornata in patria. Prima l'incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, poi quello con il Premier Draghi, infine il bagno di folla, con il pullman scoperto per le vie di Roma. Una festa per celebrare l'impresa del gruppo di Mancini. Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, martedì 13 luglio 2021, in edicola.