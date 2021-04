Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 14 aprile 2021

L'Europeo è salvo, all'Olimpico ci saranno almeno 15mila tifosi per le gare degli azzurri. La decisione arrivata ieri è un bel segnale di speranza per un ritorno alla normalità, ma adesso i club chiedono di poter avere almeno mille tifosi allo stadio. In Champions il PSG elimina il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions. Avanti anche il Chelsea, stasera le altre due sfide: Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid. E poi tanto mercato, con Juventus e Inter pronte a duellare per Moise Kean. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 14 aprile 2021, che vi proponiamo di seguito: