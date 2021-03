Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 19 marzo 2021

Aperture sportive dedicate all'Europa League con il Milan che non è riuscito a qualificarsi a causa della sconfitta per 1-0 subita in casa contro il Manchester United e la Roma, ultima squadra italiana rimasta in Europa grazie alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 19 marzo 2021: