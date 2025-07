Ufficiale Leonardo Buta lascia di nuovo l'Udinese. Stavolta va in Spagna, lo aspetta l'Eibar

Rientrato all'Udinese dopo l'esperienza in patria al Moreirense nella seconda parte della passata stagione, per il difensore Leonardo Buta (23 anni) è tempo di fare nuovamente le valigie. Stavolta lo attende il campionato spagnolo, farà la seconda serie con la maglia dell'Eibar.

Si legge nella nota dell'Udinese relativa alla cessione di Buta: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni di Leonardo Buta all’SD Eibar. Il club spagnolo, militante in Segunda Division, deterrà un’opzione di acquisto sul giocatore. In bocca al lupo a Leonardo per questa nuova esperienza".

Chi è Leonardo Buta. Difensore nato nel 2002, Buta era stato acquistato dall'Udinese nell’estate del 2022 dal Braga per 2 milioni di euro nella speranza di farne l’esterno mancino del futuro. Il ragazzo però in Italia non è mai riuscito ad imporsi, tanto da mettere insieme appena 22 minuti in Serie A nella primavera del 2023. Le ultime due annate le ha passate invece in prestito proprio nella terra natia, prima al Gil Vicente e poi al Moreirense, salvo fare ritorno nello Stivale entrambe le volte. Ora per lui è arrivato il tempo di ripartire, questa volta con la Spagna come destinazione. Ma, salvo sorprese, anche di rientrare alla base al termine della stagione.