Lippi: "Mai visto un giocatore decisivo come Ibrahimovic a 39 anni. E' un fuoriclasse"

In vista del derby di Milano in programma nel weekend Marcello Lippi, ex ct azzurro con un breve passato da tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews.it. Fra i temi toccati anche quello legato al rendimento di altissimo livello proposto in questa stagione da Zlatan Ibrahimovic: “Un altro giocatore così decisivo a 39 anni? Sinceramente no. Ibra è sempre stato decisivo comunque. Vi racconto questo aneddoto: per il centenario del Manchester United, era stata organizzata una partita amichevole tra i Red Devils di quel periodo e una selezione europea guidata da me in panchina. In quella squadra c'era anche Ibrahimovic e mi ricordo che mi disse che voleva giocare con me. Io in quel periodo allenavo la Juve e quindi gli risposi che per farlo doveva venire in bianconero. Abbiamo scherzato un po'. Ibra è un grande fuoriclasse, un trascinatore. Si sta divertendo, è un punto di riferimento per tutti. Ha trasmesso una grande autostima a tutti i suoi compagni di squadra".