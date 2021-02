live Benevento, Inzaghi: "11 contro 11 avremmo vinto, orgoglioso della squadra"

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a commentare lo 0-0 contro la Roma che consente ai giallorossi di aumentare a 10 il vantaggio sulla zona retrocessione. Potrete seguire la diretta testuale su TMW, per restare aggiornati basterà premere il tasto f5.

Ore 23:30 - Inizia la conferenza

Mister, come commenta la partita?

"I ragazzi stanno andando oltre le aspettative, sono convinto che in undici contro undici l'avremmo vinta perchè eravamo in totale controllo. Nel secondo tempo volevo cambiare subito i tre attaccanti ma l'espulsione ha cambiato i piani, due gialli sugli unici due cambi. La Roma ha inserito giocatori importantissimi, ma noi non abbiamo rischiato quasi nulla. Il rammarico unico è non avere la gente sugli spalti, sarebbe stata una festa da brividi con la nostra gente. Vorrei ricordare che, senza Glik e con Foulon che è un ragazzino, non abbiamo subito gol contro gente di livello assoluto".

Molto bene la fase difensiva, è d'accordo?

"Nonostante fossimo in dieci ho visto una fase di non possesso intelligente, volevamo anche vincerla e ci sono state alcune ripartenze interessanti. Quando in inferiorità numerica non becchi gol contro la Roma vuol dire che hai fatto una prestazione eccellente, quel rigore nel finale sarebbe stato una beffa. Non dobbiamo cullarci sugli allori, è chiaro, ma uno 0-0 contro una big del campionato e dell'Europa League ci dà una forza e una carica non indifferente".

Il gruppo è consapevole che sta facendo grandi cose?

"Sì, basti pensare che c'era quasi un rammarico per lo 0-0 con la Roma. Speravamo che fossero un po' affaticati dall'impegno europeo, ma noi eravamo reduci da ottime gare con Sampdoria e Bologna e ho sperato di vincerla. Il Benevento dà sempre risposte straordinarie, basta vedere la puntualità nei raddoppi di marcatura. Basti pensare che Spinazzola, uno che in velocità salta tre giocatori per volta, è stato contenuto nel migliore dei modi. Per tener testa alla Roma devi correre il doppio, siamo veramente orgogliosi della preparazione della gara e della successiva interpretazione".

Sacrificio di tutti dopo l'espulsione, quanto c'è di Inzaghi in questo Benevento?

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non a me. Oggi è stata una delle migliori prestazioni stagionali, ho visto gli attaccanti sacrificarsi e i terzini scivolare sui quinti senza mai sbagliare i tempi del movimento. Se non sei perfetto non fermi la Roma. Da calciatore ho imparato subito che la qualità non basta se non hai fame e organizzazione. Vivo di sensazioni, ero quasi convinto di poterla vincere. Se non ci fosse stata l'espulsione poteva essere una gara diversa, ma comunque sono entrati Tello, Insigne e Moncini che hanno caratteristiche offensive. Dovremmo tirare un po' di più verso lo specchio della porta, ma va bene così".

L'approccio è stato determinante, ormai siete ben calati nella realtà di questo campionato...

"Ho sempre detto che la salvezza è il nostro scudetto e non sarà semplice ottenerla, raggiungere l'obiettivo attraverso una prestazione tatticamente perfetta è un motivo d'orgoglio e non ho più parole per definire questi ragazzi. Ci sono state tante belle partite, non accompagnate dal risultato. Oggi il destino ci ha dato una mano. Non sempre è semplice affrontare la Roma e mettere in campo quello che hai preparato, è un avversario di blasone che può farti saltare il banco in trenta secondi con una singola giocata. In undici contro undici non ricordo occasioni per loro, in inferiorità numerica c'è stata una sofferenza fisiologica senza mai rinunciare a ripartire".

Ore 23:54 - Finisce la conferenza di Inzaghi