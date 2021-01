live Il giorno di Mandzukic al Milan: sono terminate le visite, ora il test di idoneità

vedi letture

13.32 - Ora i test di idoneità Dopo le visite mediche, Mario Mandzukic svolge adesso i test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana. Domani la firma in sede a Casa Milan.

13.15 - Visite terminate Sono finite in questi istanti le visite mediche di Mario Mandzukic a Milano.

13.08 - Landucci, vice-Allegri: "Grandissimo colpo del Milan" - Marco Landucci, braccio destro in panchina di mister Allegri, ha commentato in esclusiva per TMW il ritorno in Serie A del suo ex giocatore Mario Mandzukic: "Mandzukic è un grandissimo colpo di mercato del Milan. Parliamo di un grande calciatore e un grande professionista, che con noi alla Juventus ha fatto tante stagioni straordinarie. Dubbi sulle condizioni atletiche? Può essere ancora importante al Milan e in Italia, ne sono certo".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Marco Landucci!

12.20 - E' il colpo giusto? Il Milan ha scelto Mario Mandzukic: è il profilo giusto per l'attacco? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio sul prossimo acquisto dei rossoneri per rinforzare il reparto avanzato. Queste le opzioni:

- Sì. Porterà esperienza, gol e mentalità vincente

- No. Non gioca da dieci mesi, al Milan serviva altro

Clicca QUI per partecipare al nostro sondaggio!

11.15 - L'ok di Ibra Manca solo la firma e poi Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Milan, per puntare allo scudetto nella seconda parte della stagione e per provare ad andare il più avanti possibile anche in Europa League. In via Aldo Rossi si è riflettuto molto prima di chiudere con il croato. I dubbi milanisti, più che la sua tenuta fisica, riguardavano soprattutto l'impatto che avrebbe potuto avere nello spogliatoio rossonero, ma poi è arrivato l'ok anche di Zlatan Ibrahimovic al suo arrivo e così la società ha raggiunto l'intesa con l'ex Juve. Stefano Pioli è ovviamente entusiasta di questo nuovo colpo di mercato e punta ad averlo a disposizione già per il match di sabato prossimo a San Siro contro l'Atalanta. A riportarlo è il Corriere della Sera.

9.07 - Il giorno di Mandzukic - Dopo essere atterrato ieri sera a Linate ed aver trascorso la notte in un hotel di Milano, Mario Mandzukic ha iniziato da poco le visite mediche con il Milan. Domani arriverà poi la firma sul contratto.