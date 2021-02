live Inter, Conte: "Stagione fallimentare senza scudetto? Vince solo una squadra"

23:00 - Antonio Conte commenta lo 0-0 dell’Inter contro la Juventus all’Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che vale l'eliminazione dalla competizione.

Siete usciti anche dalla Coppa Italia dopo la Champions. Senza scudetto stagione fallimentare?

“Penso che in tutte le competizioni vinca solo una squadra. Se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Quindi negli ultimi anni anche tutte le altre hanno fallito la stagione… Penso che l’Inter questa sera abbia dimostrato di aver accorciato il divario dalla Juventus. Ci deve dare forza, fede in ciò che facciamo. Siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso due partite col Real. Bastava un gol con lo Shakhtar e cambiava tutto. Noi affrontiamo le competizioni per arrivare fino in fondo. L’ambizione deve essere alta, poi la realtà è un’altra cosa e la realtà dice che siamo usciti. Dalla coppa siamo usciti contro la squadra che vince da nove anni e penso che avremmo meritato di più”.

Cosa serve per colmare il gap? La partita di Lautaro e Lukaku?

“Serve lavorare negli anni e cercare di migliorare anno per anno la squadra. Penso che nel giro di un anno e mezzo siano stati fatti progressi importanti. Penso che rispetto a qualche anno fa il gap sia diminuito e l'abbiamo dimostrato. Gli attaccanti hanno fatto la loro partita, han dato tutto per la squadra. Lavorano e cercano di crescere. Lautaro è giovane e ha grandi margini di miglioramento, così come Lukaku”.

Gap annullato? Nel finale cos’è successo?

“Abbiamo appena iniziato noi, a casa mia si dice “per i miracoli ci stiamo attrezzando”. Per quanto riguarda il finale non ho voglia e piacere di commentare. Ci vuole sempre educazione”.

