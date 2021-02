live La Lazio cade al Meazza, a breve Inzaghi in conferenza stampa

23.05 - Una buona Lazio al Meazza di Milano, con un buon approccio nonostante le assenze in difesa, va però sotto con il penalty di Lukaku e poi mai riesce a tornare davvero in partita. Non basta la punizione di Luis Alberto con deviazione decisiva di Escalante. Le vittorie consecutive per la squadra di Simone Inzaghi si fermano dunque a sei. Il tecnico dei biancocelesti tra poco parlerà in conferenza stampa post-gara, seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com