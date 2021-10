LIVE TMW - Milan-Torino, Pioli: "Mi dispiace spremere Leao. Spero di recuperare qualcuno"

live Milan-Torino, Pioli: "Mi dispiace spremere Leao. Spero di recuperare qualcuno"

23:28 | Dopo la vittoria per 1-0 sul Torino a San Siro, l'allenatore del Milan Stefano Pioli si è presentato alla consueta conferenza stampa post partita, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

È orgoglioso di questa squadra?

"Sogno di vivere queste emozioni con i tifosi e molto orgoglioso dei miei giocatori, stanno dando tutto con coesione, generosità energia. Mancano tantissime partite, ma c'è maggiore consapevolezza e convinzione".

Oggi il Milan ha vinto una partita sporca...

"Le partite sono anche sporche per merito degli avversari, i miei ragazzi sono stati bravi ad accettare i duelli e a lottare su ogni pallone come fosse l'ultimo. La fortuna è che il club mi ha messo a disposizione un ampio organico".

Come valuta la prestazione di Leao?

"Leao spremuto mi dispiace, ma dobbiamo andare avanti così perché si possono ottenere risultati importanti come questa sera".

Arrivano ora tre gare importanti...

"I prossimi giorni sono di preparazione, con tre partite importanti ravvicinate sappiamo delle difficoltà e le motivazioni che ci daranno queste partite. Abbiamo un grandissimo rispetto per avversari di livello, ma andiamo a giocarci le nostre carte con fiducia".

Il Milan si è risparmiato?

"Non è il termine giusto, il Milan ha giocato una partita seria e concreta."

Recupererà qualche indisponibile per le prossime gare?

"Aspettiamo i prossimi giorni. Diaz si è allenato oggi pomeriggio, è settimana molto impegnativa e spero di recuperare più giocatori. Mio rinnovo? Sto troppo bene col club, sono tranquillissimo per mettermi a discutere con club del mio contratto".

Come sta Romagnoli?

"Era appena dolente al gluteo, ma era una partita fisica e aveva il giallo, l'ho tolto per evitare di lasciare in partita i giocatori che potevano prendere il secondo cartellino".

23:34 | Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.