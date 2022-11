live Monza, Palladino: “Lazio forte ma che peccato: il bicchiere è mezzo pieno”

A breve, nella sala stampa dell’Olimpico, il tecnico del Monza Raffaele Palladino commenterà la sconfitta per 1-0 contro la Lazio.

Ore 23.12 - Inizia la conferenza.

Dopo un ottimo primo tempo vi siete abbassati nella ripresa.

“La Lazio è una grande squadra, ma usciamo con grande rammarico. Abbiamo messo in difficoltà la squadra di Sarri, che è molto forte. Mi è piaciuta la personalità, ma potevamo gestire meglio l’ultimo passaggio. Nella ripresa ci sta, ci sono anche i cambi e può cambiare la carica agonistica. Il gol era evitabile, ma non posso rimproverare nulla alla squadra. Eravamo tutti dispiaciuti ma il bicchiere è mezzo pieno. La strada è giusta”.

Nel finale è mancata la reazione?

“C’è stato grande dispiacere per il gol perché era una bella azione, un grande peccato. La reazione c’è stata, anche con un po’ di ritardo, ma la squadra era molto stanca. Molti giocatori avevano giocato anche domenica, è mancato un pizzico di agonismo. Non posso rimproverare nessuno, tutti hanno fatto una grande partita”.

I cambi a centrocampo della Lazio hanno fatto la differenza? Si è ispirato alla Salernitana che ha battuto qui la Lazio due settimane fa?

“Sì hanno alzato il livello di gamba, intensità e struttura, ma non abbiamo mai sofferto. Ero sicuro che superati quei 10 minuti potevamo uscire. Abbiamo preso gol nel momento peggiore, prima dei cambi che erano già pronto. Ma sono felice e soddisfatto. No, non ho emulato la Salernitana, ho cercato di preparare bene la partita con idee di gioco”.

Gasperini l’ha elogiata molto. È un suo modello?

“Assolutamente, sono idee di gioco che mi ha inculcato. Abbiamo un ottimo rapporto, mi ci sento anche spesso. Ho preso tante sue esercitazioni e allenamenti. Poi la bravura di ogni allenatore è quella di prendere il buono di tutti i tecnici avuti. Io ho avuto tanti mister bravi come Donadoni, Juric, Ranieri”.

Ore 23.22 - Finisce la conferenza.