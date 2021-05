live Rivoluzione Juve, addio a Paratici e bentornato ad Allegri: raggiunto l'accordo

Dopo il quarto posto di questo campionato, la Juventus cambia. Dal ds al tecnico, tutti gli aggiornamenti.

La Juventus cambia. Dopo un campionato complicato, chiuso al quarto posto e con due titoli, il club bianconero si prepara a diverse novità per affrontare la prossima stagione. Oggi l'assemblea degli azionisti Exor, la holding di famiglia che controlla tra le altre anche la Vecchia Signora. Tutte le novità, minuto dopo minuto, nel live di TuttoMercatoWeb.

12.52 - Stravolgimenti in rosa Il ritorno di Allegri avvicina Chiellini al rinnovo e anche Dybala alla permanenza. Può partire Cristiano Ronaldo: il toscano ha già aperto all'addio.

12.22 - I dettagli del contratto Massimiliano Allegri torna alla Juventus. Pronto un contratto di 4 anni, altrimenti 3 con opzione per il quarto, a cifre che si aggirano intorno ai 9 milioni di euro. La Juve ha deciso di andare all-in e di puntare forte sul livornese.

12.12 - Allegri torna alla Juve. Nel frattempo, ufficiali le dimissioni di Zinedine Zidane - Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid. Con un comunicato, il club spagnolo ha comunicato le dimissioni del manager francese, che però non siederà sulla panchina della Juve, che verrà occupata da Max Allegri.

11.55 - Allegri torna alla Juve, i dettagli - Massimiliano Allegri sarà di nuovo l'allenatore della Juventus. Intesa trovata stamattina, il tecnico toscano non ha aspettato il Real Madrid e ha preferito il ritorno in bianconero all'Inter. Tutto definito: da limare solo gli ultimi dettagli e capire se sarà un triennale o tre anni con opzione per il quarto.

11.40 - Allegri torna a sedere sulla panchina bianconera - Massimiliano Allegri è pronto a tornare alla guida della Juventus: si è sbloccata stamane la trattativa per il ritorno del tecnico livornese in bianconero, all'indomani dell'addio di Paratici alla Vecchia Signora. Per Andrea Pirlo dunque dovrebbe chiudersi dopo un solo anno l'avventura sulla panchina della Juve: lo rivela la redazione di Sky.

9.46 - Assemblea dei soci Exor in corso - È iniziata da poco l’assemblea dei soci di Exor, la holding della famiglia Agnelli che è azionista di maggioranza della Juventus. Il presidente John Elkann farà verosimilmente accenno alla Juve e alla situazione dei conti, particolarmente appesantiti dagli effetti della pandemia, che potrebbero richiedere nel prossimo futuro un aumento di capitale o, addirittura, l’ingresso di un socio di minoranza come un fondo di investimento, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport quest'oggi.

9.01 - Allegri favorito per la panchina bianconera - Secondo Gazzetta, Allegri ha liberato il Real. Di fronte all'ennesimo rinvio blanco, il tecnico ha fatto sapere a Florentino Perez che ormai non può più aspettare, ringraziandolo per l'interessamento si è gentilmente congedato. Per ora neanche il pressing dell'inter lo sta smuovendo, Marotta si è fatto sentire con frequenza e ha sondato il terreno anche ieri , ma la risposta di Max finora è stata interlocutoria. Questo perchè la nuova puntata bianconera ha prodotto ulteriori progressi

GIOVEDI' 27 MAGGIO

23.58 - Inzaghi resta alla Lazio All'interno del valzer degli allenatori, Simone Inzaghi non lascerà Roma. Resterà alla Lazio.

23.38 - Zidane si dimette? Una notizia che scuote il mercato internazionale. Zinedine Zidane avrebbe deciso di dimettersi con effetto immediato dal ruolo di allenatore del Real Madrid. E adesso? Di fatto ai Blancos possono andare tre nomi. Raul Gonzalez Blanco, promosso dal Castilla. Massimiliano Allegri, seguito da tempo dal club madridista e col quale c'è già stato più di un contatto. E poi Antonio Conte, che da contratto non potrà andare in Italia la prossima stagione ma che è uno dei papabili per il Madrid. Attende la Juventus, che pensa ad Allegri per il dopo Andrea Pirlo e anche l'Inter: i nerazzurri hanno Allegri come sogno e Simone Inzaghi ora come alternativa, ma col tecnico che potrebbe rinnovare con la Lazio con cui si sta vedendo in questi istanti.

21.23 - Nedved verso il rinnovo All'interno di una vera e propria rivoluzione dirigenziale, iniziata con l'addio di Fabio Paratici, dovrebbe esserci spazio ancora per Pavel Nedved in casa Juventus. Le ultime che arrivano da Torino raccontano di un possibile incontro nei prossimi giorni tra Andrea Agnelli e il suo vicepresidente per discutere del rinnovo.

20.34 - Rivoluzione Juve La Juventus prepara la rivoluzione. Oggi l'ufficialità di Fabio Paratici e del suo addio ai bianconeri, dietro l'angolo c'è la promozione di Federico Cherubini alla guida del mercato con Giovanni Manna e Matteo Tognozzi al suo fianco per trattative e scouting. Poi la panchina: in bilico c'è Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri è il primo nome per la Juventus e le trattative sono in corso in queste ore. C'è anche il Real Madrid ma tra Allegri e Andrea Agnelli i contatti sono in corso. E domani c'è l'assemblea dei soci di Exor che potrebbe segnare un punto sul futuro Juventus.

17.22 - Il saluto social della Juve - Dopo l'annuncio ufficiale di oggi, la Juventus dedica anche un saluto social speciale a Fabio Paratici, che saluterà il club bianconero alla scadenza del suo contratto. "Sono stati 11 anni straordinari. Grazie, Fabio".

Sono stati 11 anni straordinari.

Grazie, Fabio. pic.twitter.com/bA8mWvFfGL — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2021

16.26 - Addio Paratici, chi guiderà la squadra mercato della Juve - Con l'addio di Paratici, i bianconeri dovrebbero propendere per la promozione interna del vice Federico Cherubini. Con lui, promossi anche Manna e Tognozzi: qui l'approfondimento.

15.35 - Paratici: "Grazie a tutti, anni bellissimi" - Attraverso il sito della Juventus, Fabio Paratici ha commentato il suo addio ai bianconeri: "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni, la Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”.

14.55 - Ufficiale: Paratici lascia la Juventus - Come scritto, la notizia era nell'aria e adesso è anche ufficiale. Fabio Paratici a fine stagione lascerà la Juventus dopo 11 anni. Lo ha comunicato con una nota il club bianconero.

14.02 - Oggi l'incontro con Paratici - Tra le certezze, o quasi, c'è che dopo undici anni e diciannove trofei Fabio Paratici lascerà la Juventus. Oggi il managing director della football area bianconera incontrerà i vertici societari per un incontro: non sarà necessario trovare particolari accordi, il rapporto si concluderà alla naturale scadenza del contratto.