live Torino, Juric: "Siamo stati dei polli sui due rigori, non c'era nessun pericolo"

22.45 - Ivan Juric, tecnico del Torino, tra poco interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.35 - È iniziata la conferenza del tecnico granata: "Abbiamo fatto un'ottima gara, ci è mancato l'ultimo passaggio, non abbiamo fatto bene in quel momento. Abbiamo concesso poco all'Atalanta, la squadra si è comportata molto bene rispetto al 4-4 dello scorso anno. Siamo stati dei polli sull'episodio dei due rigori, non c'era nessun pericolo".

Che impressione le ha fatto l'Atalanta?

"Penso che l'Atalanta stia prendendo grandi giocatori per il futuro, ad esempio Soppy e Hojlund, hanno gamba e dinamicità. C'è un ricambio generazionale, questa è la mia sensazione. Stanno mettendo gente nuova e fresca, sicuramente Gasperini sta facendo un lavoro incredibile".

Seck e Linetty?

"Non ho dubbi su Seck, conosco le sue qualità, ha accelerazioni e cambio di ritmo, deve migliorare nella finalizzazioni, ma ha fatto una buona gara. Linetty da un po' sta bene, ha capito il gioco, si allena in un modo eccezionale".

Nel momento più complicato la squadra ha tirato fuori la propria essenza.

"La squadra ha fatto una buona gara, c'era la sensazione di poter pareggiare, sugli episodi siamo stati carenti. Perdi e vai a casa con zero punti, nel calcio devi essere furbo, devi portare a casa il risultato in tutti i modi possibili".

Ricci?

"Ha sentito il polpaccio tirare, speriamo non abbia niente perché lì in quella zona siamo corti".

Buongiorno?

"Lo vedo cambiato, lo vedo bene. È un ragazzo disposto a lavorare, mi auguro che possa fare una gran stagione".

23.42 - È terminata la conferenza di Ivan Juric.