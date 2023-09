LIVE TMW - Udinese, Sottil: "Oggi dura andare a casa ma è il nostro lavoro"

live Udinese, Sottil: "Oggi dura andare a casa ma è il nostro lavoro"

17.05 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa dell'Udinese Arena Andrea Sottil, allenatore dei bianconeri, per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina in questo quinto turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.27 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Statistiche e prestazione dicono che la squadra ha fatto la miglior partita di questa stagione, mi dispiace soprattutto per i ragazzi, sono stati i protagonisti e la partita è stata chiara. Bisogna accettare il verdetto e capire che bisogna essere più cinici là davanti, in tutte le categorie se lasci partite aperte ci può stare che nell'unica azione in cui la Fiorentina mette il muso nella nostra metà campo ci hanno fatto gol. Bisogna avere la lucidità per continuare a fare queste prestazioni, il calcio è bastardo e lo sappiamo ma non può esserlo sempre, giocando così i risultati arriveranno. Oggi andare a casa non è facile ma è il nostro lavoro, dobbiamo essere più forti e decisi, sono orgoglioso della prestazione perchè abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, con palle gol nitide costruite, l'anno scorso era arrivata una vittoria ma senza un gioco brillante. Anche sotto il profilo della tigna oggi ci siamo stati e andiamo a casa con 0 punti, ma la strada è questa".

Quando sbagli a porta vuota puoi solo dire mea culpa:

"Bisogna tutti alzare il livello, bisogna crescere in termini di personalità e di consapevolezza del ruolo, vivendolo con più personalità e padronanza, questa è una squadra che ha cambiato tanto, ma bisogna metterla dentro, quando lo fai cambi la partita, se ti porti sul 2-0 cambia tutto, abbiamo fatto mezz'ora in cui abbiamo chiuso lka Fiorentina nella sua area. La vittoria è l'unica medicina che conosco per dare una bella iniezione d'autostima".



Kristensen e Payero?

"Arrivare dal campionato danese non è semplice, ha grandi qualità, dimostra una serenità sua, impatta bene gli allenamenti, migliorerà e crescerà ma ha fatto la sua partita. Payero ha fatto staffetta al contrario con Lovric e ha fatto una buona gara".

Ossessione per il gol?

"Bisogna restare sereni e mantenere il giusto tasso di serenità, se entri nella frustrazione e nella rabbia di andare a cercare il gol non migliori. Ci lavoriamo tanto sulle conclusioni, anche a raffica, poi però entra il fattore partita e non devi essere nervoso, Il giovedì è una cosa,la partita un'altra, come per i rigori".



Ebosele una nota lieta?

"Nessuno può essere contento del risultato, ma della prestazione sì, Ebosele sta facendo bene, sta lavorando e dà soddisfazione vedere un giocatore così, alla prima amichevole con il Bayer Leverkusen l'anno scorso su un taglio era ancora nell'albergo nemmeno nostro ma del Bayer. Oggi vederlo così è un orgoglio per tutti, l'ennesimo giocatore che questo scouting ha trovato. Cresciuto molto, complimenti a lui come a tutti, adesso da lui devono arrivare i gol, devono far gol i quinti, lì la passi a Lucca ma poteva anche segnare".

Com'era la squadra a fine partta?

"A fine partita ho fatto i complimenti a tutti, testa alta e lavorare, non c'è altra strada. Bisogna continuare a fare queste prestazioni, in fase realizzativa bisogna migliorare, abbiamo fatto 15 tiri dall'interno dell'area di rigore, contro la Fiorentina è tanta roba. Ovviamente non è che va tutto bene, bisogna continuare però questa strada ora a Napoli".

17.39 - Finisce la conferenza stampa.