Llorente e l'addio al Napoli: "Ho cercato di andare via anche prima dello scorso gennaio..."

Il centravanti dell'Udinese Fernando Llorente ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a 'Tiki taka' del suo addio al Napoli che s'è consumato lo scorso gennaio. E del suo rapporto con il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso: "Per me è stata una bellissima esperienza quella di Napoli. Ho giocato poco ma la gente di Napoli ti entra nel cuore. Poi è chiaro che senza la fiducia dell’allenatore è difficile dimostrare qualcosa: ho bisogno di giocare per aumentare il livello delle mie prestazioni. L’importante è dare sempre il massimo. Ora ho avuto l’opportunità di Udine dove voglio fare bene”.

Sul perché non ha lasciato Napoli prima dello scorso gennaio: "Ho cercato di andare via prima ma una parte di me voleva cercare di ribaltare quella situazione e dimostrare il mio valore in una grande piazza come Napoli”.