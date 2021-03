Lotito criptico: "Non ho nulla da rispondere al papà di Inzaghi. Rinnovo? No comment"

vedi letture

"Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi…". Aveva parlato così nella giornata di ieri Giancarlo Inzaghi, il papà dell’allenatore della Lazio. E a Radio Kiss Kiss Napoli, a distanza di poche ore, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha risposto: “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone, no comment". La questione, dunque, rimane in stallo con la scadenza del contratto, fissata a giugno, sempre più vicina.