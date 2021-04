Luca Toni: "Lukaku decisivo anche quando non segna. È più completo di CR7"

Intervenuto in diretta sul suo profilo Tik Tok, Luca Toni vede in Romelu Lukaku il miglior attaccante della serie A: "Lukaku è decisivo anche quando non segna, ma CR7 è sempre un fuoriclasse. Ma in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo".