Lukic, il rinnovo col Toro e la clausola rescissoria. A gennaio può partire per 15 milioni

Continua a tenere banco in casa Torino il rinnovo di contratto di Sasa Lukic. Il centrocampista serbo, si legge su Tuttosport, è in scadenza nel 2024, ma al momento le trattativa per il prolungamento sono in stallo. Il giocatore chiede, infatti, l'inserimento di una clausola rescissoria a cifre troppo basse per il club granata, che rischierebbe di tramutarsi in un boomerang pericolosissimo.

Per questo motivo non è da escludere una cessione del giocatore. La cifra in vista di gennaio? Attorno ai 15 milioni di euro. Molto, però, dipenderà dal rendimento del calciatore al Mondiale. Se Lukic riuscirà a ben figurare in Qatar la cifra potrebbe modificarsi al rialzo senza grandi difficoltà.