Maifredi: "Da fuori è facile sparare su Allegri. Periodo nero ma bisogna voler bene alla Juve"

Nella sua intervista rilasciata a BianconeraNews.it, l'ex allenatore della Juventus, Gigi Maifredi, ha parlato della crisi della squadra di Allegri: "L'unica persona che può esprimersi in merito è l'allenatore, da fuori è impossibile trarre delle conclusioni. Come si dice, una fuoriserie puoi valutarla soltanto se la guidi, non quando te la vedi sfrecciare davanti. Di certo dico che da fuori è facile sparare addosso al tecnico e all'ambiente ma è un esercizio che non porta a nulla. La verità è che è un periodo nerissimo ed è adesso che bisogna voler bene alla Juventus. Applaudire chi vince è normale, cercare di appoggiare chi sta andando malissimo è un dovere".