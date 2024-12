Malore Bove, telefonata di Mourinho alla famiglia del centrocampista per esprimere vicinanza

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi ricevuti da Edoardo Bove, dopo il malore che ha colto il centrocampista al diciassettesimo minuto della sfida tra Fiorentina e Inter, e uno di questi è arrivato direttamente da Jose Mourinho, tecnico che lo ha allenato ai tempi della Roma e con il quale il giocatore, dopo l'esordio con Fonseca, è definitivamente sbocciato. L'allenatore portoghese, attualmente al Fenerbahce in Turchia, nelle scorse ore ha telefonato ai genitori di Bove per informarsi sulle condizioni del giocatore e per dare sostegno alla famiglia in queste ore passate presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi dopo il malore di domenica scorsa.

Mourinho ha espresso la propria vicinanza e portato i propri saluti indiretti anche al suo ex giocatore che tanto aveva elogiato ai tempi in cui sedeva sulla panchina della Roma.

Il bollettino di ieri sulle condizioni di Edoardo Bove.

"ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri".