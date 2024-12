Malore per Bove durante Fiorentina-Inter, Commisso: "Forza Edoardo, sei forte e di carattere"

Ha generato grande preoccupazione quanto avvenuto a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che ha perso conoscenza in campo durante l'avvio della partita di campionato contro l'Inter, richiedendo l'intervento dei barellieri e dell'ambulanza in campo. Per fortuna, le ultime notizie sembrano aver rasserenato un po' il quadro attorno alle condizioni del classe 2002, per il quale arriva anche il messaggio del suo presidente.

La Fiorentina ha infatti diffuso un messaggio di Rocco Commisso, rivolto direttamente a Bove: "Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti". Il presidente, fanno sapere, è in costante collegamento con l'Italia, assieme alla moglie Catherine, per monitorare le condizioni del ragazzo.

Questo si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Fiorentina tramite i propri canali di comunicazione: "ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".