Manchester-Roma 6-2, Pellegrini: "Non so cosa sia successo nel secondo tempo"

Ai microfoni di Sky, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, commenta il pesante 6-2 incassato a Manchester: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Non so cosa sia successo nel secondo tempo e non è facile. Ai tifosi dico le cose che si dicono: proveremo a fare l’impresa al ritorno. Abbiamo provato a preparare questa partita come se fosse quella della nostra vita e lo faremo al ritorno”.

