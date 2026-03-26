TMW Lombardo jr sull'Italia: "Fiducioso. Confido nella parte mentale e caratteriale del Ct"

Anni bui per la Nazionale italiana, che questa sera sarà impegnata in una gara che viene da definire vitale: contro l'Irlanda del Nord, gli azzurri - in quel di Bergamo - si giocano uno step importante per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Semifinale playoff che pesano, quindi, per la formazione del CT Gennaro Gattuso, soprattutto se si considera che l'ultima spedizione vincente è stata nel 2021.

Proprio in quell'anno, alla vittoria dell'Europeo, l'Italia, nello staff dell'allora CT Roberto Mancini, annoverava anche Attilio Lombardo, attualmente tecnico della Sampdoria. Proprio suo figlio, Mattia Lombardo, in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, ha così parlato della Nazionale: "Sicuramente ci sono tante difficoltà, ma penso che in questo momento storico, dopo due Mondiali neppure centrati, la miglior figura possibile era quella di un ex calciatore come Gattuso, che può davvero trasferire ai ragazzi quello che serve per raggiungere l'obiettivo: spirito di attaccamento, grinta. Sarebbe un peccato non vedere un Mondiale, ma sono fiducioso perché confido nella parte psicologa e caratteriale del Ct, quello che farà la differenza per provare a portare l'Italia fino in fondo a questi playoff Con fatica, con sofferenza, ma c'è la faremo".

Appuntamento quindi a stasera, per una lunga serata che potrete seguire anche su TuttoMercatoWeb.com.