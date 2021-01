Mandzukic e il suo ruolo: "Sono a completa disposizione di Pioli. L'importante è vincere"

"C'è ancora una lunga strada da percorrere per arrivare a fine stagione, allo Scudetto. Mancano ancora quattro mesi ma se vediamo al percorso fatto fin qui con tutti che corrono e tutti che si sacrificano allora sarà più facile arrivare al titolo". Parole e pensieri di Mario Mandzukic, nuovo centravanti del Milan presentato quest'oggi alla stampa. "Non mi preoccupo molto degli altri club, ma del Milan e di quello che voglio fare".

Pensi di essere arrivato nella squadra più forte della Serie A? In che ruolo giocherai?

"Ho già avuto un colloquio con l'allenatore e ho avuto impressioni davvero positive. Posso giocare in ogni posizione d'attacco che può servire per vincere, mi sono messo a sua completa disposizione. Sono molto ambizioso, lo sono sempre stato e sono contento di essere qui. Abbiamo tante gare da disputare, ma se la squadra continuerà a giocare come sta facendo riuscirà a raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo".

