Marani attacca Agnelli e difende Marotta sull'acquisto di CR7: "Andava ascoltato, non cacciato"

Parole molto dure quelle del giornalista Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky', rivolte al presidente della Juventus Andrea Agnelli: "UEFA e FIFA non sono anime candide però basta, non si può calpestare tutto e tutti. Non può avere l'onnipotenza e pensare di essere superiore anche ai politici. Fortunatamente, Mario Draghi conta di più dei club di calcio", ha detto Marani che poi torna sull'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Bisogna ridimensionarsi, se un giocatori non te lo puoi permettere perché da solo vale un ottavo del tuo bilancio non lo compri. E se qualcuno ti dice che non va comprato va ascoltato, non va mandato via...". Quest'ultimo, è un chiaro riferimento a Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter che fu fin da subito in disaccordo sull'acquisto di Cristiano Ronaldo e lasciò la Juve pochi mesi più tardi.