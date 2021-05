Marani: "Champions, la Juventus è la squadra che gioca peggio tra quelle in corsa"

vedi letture

Assegnato lo Scudetto all’Inter, tiene banco la corsa Champions, con cinque squadre in cinque punti. Dagli studi di Sky ne ha parlato Matteo Marani: “Ieri il secondo gol annullato al Napoli è discutibile, però il Napoli si è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era fuori dalla Champions e oggi c’è tornato, ora deve stare attento a non perdersi. Il punto di riferimento è Osimhen. La Lazio ha la partita di recupero contro il Torino, è una squadra che conosciamo bene. Di tutte queste, quella che gioca peggio è la Juventus, perché il Milan contro il Benevento ha fatto rivedere un certo ritmo. Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen, Ibrahimovic, Ronaldo e i tanti della Lazio. L’Atalanta ha il campionato più semplice: anche ieri in dieci ha fatto la partita, secondo me tolta l’Inter è la squadra più continua e meritevole. Ieri ha avuto la possibilità di vincere e ho visto Gasperini furioso: ha ragione, ma ha avuto occasione di vincere”.