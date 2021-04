Marani: "De Laurentiis farà un tentativo per tenere Gattuso. A Napoli si ripeterà un film già visto"

Il Napoli di Gennaro Gattuso corre per la Champions League, ma il tecnico lascerà quasi sicuramente gli azzurri a fine stagione. “Capisco perché la Fiorentina di Commisso lo stia trattando - commenta Matteo Marani negli studi di Sky - secondo me De Laurentiis potrebbe fare un tentativo per tenerlo. Ma credo non ci sia più spazio e assisteremo per l’ennesima volta al presidente del Napoli che rincorre l’allenatore per provare a trattenerlo. Si ripete il cinefilm di De Laurentiis”.