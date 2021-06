Marcos Alonso supera il compagno Emerson Palmieri. L'Inter vuol chiudere l'affare col Chelsea

Marcos Alonso mette la freccia e supera il compagno Emerson Palmieri nelle preferenze dell'Inter, secondo il Corriere dello Sport. Per Simone Inzaghi, ma pure per i dirigenti, lo spagnolo è infatti l'interprete ideale per solcare la fascia sinistra nel 3-5-2. E nel caso in cui dovessero essere i Blues a spuntarla su Achraf Hakimi, ecco che gli uomini mercato dell'Inter andrebbero a chiedere proprio l'ex Fiorentina come parziale contropartita tecnica. Il nome di Alonso, anche se Hakimi dovesse poi andare al PSG, resterebbe comunque in cima alle preferenze nerazzurre, con Marotta e Ausilio che farebbero comunque un tentativo per portarlo a Milano.

Parallelamente, l'Inter continua a lavorare anche per Stefan Radu: la Lazio non vuol privarsene, ma i nerazzurri sono in corsa e proprio la presenza di Simone Inzaghi potrebbe fare la differenza. Con Radu che andrebbe a vestire i panni della riserva di Bastoni, con Dimarco in uscita viste le molte richieste.