Materazzi: "Inter in una posizione invidiabile. In tante vorrebbero essere al suo posto"

L’Inter ha presentato il nuovo brand e, per l’occasione, l’ex nerazzurro Marco Materazzi si è raccontato attraverso il canale ufficiale Instagram del club, in condivisione con la rivista GQ Italia: "Scudetto? La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’Inter ha in mano il proprio destino. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, nell’era del Covid, non sai mai chi avrai a disposizione ogni domenica. Speriamo non ci siano problemi in questo senso".