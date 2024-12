Matic può tornare in Serie A. Sull'ex Roma gli occhi di Napoli e Fiorentina

Possibile ritorno in Serie A a gennaio per Nemanja Matic, esperto centrocampista serbo attualmente all'Olympique Lione con un passato in Italia con la maglia della Roma nella stagione 2022-2023 con José Mourinho in panchina.

Secondo Sky Sport infatti sul classe '88 hanno recentemente messo gli occhi Napoli e Fiorentina, società che a gennaio interverranno per rinforzare le rispettive rose proprio a centrocampo. Il tecnico azzurro Antonio Conte ha chiesto un uomo in più in mezzo per allargare le rotazioni e avere maggiore fisicità, con Matic che è già stato allenato dell'ex Inter ai tempi del Chelsea. La Fiorentina dovrà invece ovviare alla situazione di Edoardo Bove e l'esperienza del serbo potrebbe fare comodo a Palladino.

L'ex fra le altre del Manchester United con la maglia della Roma ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni con 2 gol e 3 assist all'attivo, mentre quest'anno col Lione ha messo insieme 15 presenze complessive fra Ligue 1 ed Europa League. Con i transalpini ha ancora un anno e mezzo di contratto e per farlo partire andrebbero quindi trovate le giuste condizioni anche perché lo stesso Matic, pur apprezzando un possibile ritorno in Serie A, non sembra intenzionato a forzare un addio al campionato francese.