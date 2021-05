Mazzarri: "Emozionato quando mi cercò il Marsiglia, era un progetto che mi sarebbe piaciuto"

vedi letture

Lunga intervista a France Football di Walter Mazzarri. L'ex tecnico di Napoli e Sampdoria ha parlato dell'interesse nei suoi confronti dell'Olympique Marsiglia come sostituto di Villas-Boas: "Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono emozionato quando ho saputo che molti tifosi del Marsiglia volevano che andassi ad allenare il club. Marsiglia è una squadra entusiasmante e andarci sarebbe stata una sfida affascinante. Mi piacciono queste squadre così calde, mi esalta ed è qui che do il massimo. Sfortunatamente ci sono state due-tre cose che non hanno permesso di realizzare la cosa. Non ha senso parlarne ora visto che non ci sono andato. Peccato, era un progetto che mi sarebbe piaciuto".