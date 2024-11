McTominay sta meglio, oggi lui e Gilmour sono tornati ad allenarsi: il report del Napoli

Antonio Conte continua a recuperare pezzi da novanta in vista della ripresa del campionato, che metterà il suo Napoli contro la Roma nel match in programma per il 13° turno di Serie A.

Come si apprende dai canali ufficiali del club partenopeo, infatti, gli azzurri hanno continuato con gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno in vista del prossimo match di campionato contro la Roma, domenica alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. I due scozzesi Gilmour e McTominay sono rientrati dagli impegni con la loro selezione nazionale.

Tra l'altro c'era qualche dubbio sulle condizioni di salute di McTominay, che aveva accusato un fastidio alla caviglia nel corso dell'ultimo match di Nations League, ma lo scozzese dovrebbe essere regolarmente della partita per la Roma. L'ex centrocampista del Manchester United nella notte ha mandato un messaggio tranquillizzando l'ambiente azzurro sulle sue condizioni. Inoltre, nella giornata di ieri lo scozzese verso le 16 è piombato al centro tecnico partenopeo: non si è allenato, ma c’era fretta da parte dello staff medico di visionarlo è arrivata la fumata bianca.