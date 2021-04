Meglio la Sampdoria del Milan, ma i blucerchiati non sfondano: A San Siro è 0-0 al 45'

vedi letture

Reti inviolate dopo i primi 45' fra Milan e Sampdoria. Molto meglio fin qui gli uomini di Claudio Ranieri, scesi in campo senza paura e col pallino del gioco sin dai primi minuti di gara, costringendo i rossoneri a chiudersi in difesa. Donnarumma è costretto a un paio di interventi a scongiurare il peggio, si tutti quello al 24' dove risponde a una zuccata di Thorsby. Sampdoria esemplare anche nella fase difensiva, dove applica alla perfezione il fuorigioco, con Ibrahimovic più volte "pizzicato" oltre la linea. Calhanoglu è ingabbiato e sulle fasce Castillejo e Krunic contribuiscono poco alla fase offensiva. Succede così che alla voce tiri nella porta di Audero il numero sia zero. Un Milan che persiste nelle sue difficoltà a San Siro dove ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite, segnando la miseria di un gol, il famoso rigore di Kessié contro l'Udinese per il regalo di Stryger Larsen nei minuti di recupero.