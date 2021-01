Meitè-Milan, dopo la fumata bianca si punta alla rapida ufficialità: Pioli lo vuole per Cagliari

Soualiho Meitè sarà un nuovo calciatore del Milan. Questa mattina, il club rossonero e il Torino hanno definito il trasferimento del centrocampista classe '94 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un'operazione, in caso di acquisizione a titolo definitivo in estate, da 9 milioni di euro bonus compresi. Un acquisto che il Milan adesso spera di definire in tutti i suoi dettagli già nelle prossime ore: Pioli vorrebbe infatti Meitè a disposizione già per la trasferta di Cagliari, gara di campionato che andrà in scena lunedì prossimo.