TMW Mercato Lazio, da Ibrahimovic a Castrovilli: acquisti e cessioni di gennaio

Il mercato della Lazio a gennaio si è incendiato nella seconda parte, dopo aver vissuto una prima metà di sostanziale attesa e di studio della situazione per capire su quali profili andare ad affondare il colpo. Alla fine per mister Baroni ci sono tre giocatori in più, dei quali peraltro due sono potenziali titolari fin da subito. E lato uscite non si registra nessun sacrificio tale da aver tolto qualcosa al valore della rosa. Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali del club biancoceleste:

ACQUISTI

Reda Belahyane (C) (Hellas Verona) DEF

Oliver Provstgaard (D) (Vejle BK) DEF

Arijon Ibrahimović (A) (Bayern München) PRE

CESSIONI

Valerio Crespi (A) (Feralpisalò) PRE

Gaetano Castrovilli (C) (Monza) PRE

Tommaso Cappelli (A) (Trento) DEF

Gabriele Artistico (A) (Cosenza) PRE

Diego González (A) (Atlas) PRE

Jean-Daniel Akpa Akpro (C) (Monza) PRE

(PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

Il voto della Lazio nel pagellone di TMW

Lazio 6 - Provstgaard per la difesa, Balahyane per il centrocampo e Ibrahimovic per l'attacco. Un colpo per reparto per la Lazio di Claudio Lotito, per un mercato senza infamia e senza lode. La rosa è comunque competitiva, la classifica di Serie A e il primo posto in Europa League ne sono la prova. Non serviva una rivoluzione. Così è stato.