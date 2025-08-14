Atalanta-Lookman, situazione in stallo. La Dea vuole chiudere per Muniz

Un braccio di ferro costante, che prosegue senza sosta. Prosegue la telenovela dell'estate con Ademola Lookman ancora a Londra in attesa di una chiamata da parte dell'Inter: i nerazzurri al momento aspettando l'Atalanta e l'eventuale prezzo, la Dea resta serena e prosegue sulla propria linea ribadita in passato dall'amministratore delegato Luca Percassi. Tempi e modi li decide la società d'appartenenza.

Tutto fermo

La situazione resta dunque in stallo. L'Atalanta ha messo gli occhi su Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano in forze al Fulham, in Premier League. Per portarlo a Bergamo la Dea ha offerto 40 milioni più bonus, mentre la richiesta della squadra britannica è di 50 milioni di euro. Muniz rimane la prima scelta degli orobici, ma potrà arrivare solo se i Cottagers troveranno un adeguato sostituto.

Bagno di folla

Nel frattempo, l'Atalanta si è già allenata a Bergamo tra il consueto calore del suo pubblico, sottolineato anche dai vertici della Dea: "Siete veramente fantastici - ha dichiarato Antonio Percassi -, pazzeschi, l'Atalanta ha una tifoseria fantastica. State vicino alla squadra, presenti, forti, assieme, possiamo fare delle cose importanti, la società vuol fare le cose per bene per la tifoseria e il vostro appoggio è sempre determinante". A fargli eco anche mister Juric: "Vi ringrazio per questa accoglienza, da parte mia e dello staff. Siamo orgogliosi di questo, ce la metteremo tutta. La maglia sudata sempre, forza Atalanta".

Sabato ci sarà l'ultima amichevole, i nerazzurri sfideranno la Juventus nel trofeo Bortolotti.