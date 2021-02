Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, TUTTI I NO DI TOMORI. NAPOLI, GATTUSO CONFERMATO PRIMA DELLA JUVE. FIORENTINA, IN DUBBIO IL FUTURO DI RIBERY. ROMA, MUSSO PRIMO OBIETTIVO PER LA PORTA. CROTONE, AVANTI CON STROPPA IN PANCHINA

MILAN

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista per il podcast "Futbol" a cura di Grant Wahl parlando anche della possibilità di un rinnovo di contratto con Zlatan Ibrahimovic: “Questa è una grande sfida per lui, sta segnando una marea di gol. Continua a sorprendere, anche tutti gli scettici. Perché non continuare? Se continua a giocare così e se la sua famiglia accetterà che lui continui a vivere in Italia, perché no?".

Fikayo Tomori si è preso rapidamente il Milan, convincendo non solo Maldini ma anche e soprattutto Pioli a considerarlo alla stregua di un titolare nel proprio progetto. Un'alternativa di incredibile spessore a Romagnoli e Kjaer, una scelta che l'inglese ha fatto proprio quando la leggenda rossonera lo ha chiamato in prima persona per convincerlo a lasciare il Chelsea ed aiutare i rossoneri a tornare in Champions League: per questo, secondo The Athletic, Tomori ha detto no a Rennes e West Ham, che lo avevano cercato poco prima dei rossoneri. Il focus mentale con cui si è approcciato alla nuova esperienza è stata soprattutto mettere discussione se stesso in un ambiente calcistico completamente diverso era troppo forte per resistere.

NAPOLI

La vittoria con la Juventus ha sancito la ritrovata serenità in casa Napoli, ma in realtà Gattuso era stato confermato anche prima del fischio d'inizio. Il retroscena è del quotidiano Repubblica oggi in edicola. A quanto pare, prima della partita, De Laurentiis era sceso negli spogliatoi e aveva ufficialmente confermato il suo tecnico davanti a tutta la squadra a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato finale. Certo, la vittoria ha facilitato le cose. E ora Gattuso, sereno, prepara l'Europa League.

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato a Radio Marte in merito al futuro del suo assistito: "A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso ma fino al termine del campionato dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso, a lui come a Maksimovic: sono a scadenza e stanno dando l'anima per il Napoli".

ROMA

Il futuro della porta della Roma viaggia sempre più spedito verso le mani di Juan Musso. Sportitalia conferma l'accelerata degli ultimi giorni, con i giallorossi che avrebbero in pugno il calciatore argentino dell'Udinese. Sorpassata la concorrenza dell'Inter che segue da tempo il calciatore. In occasione della partita di ieri, i giallorossi avrebbero trovato un accordo informale con i friulani in vista della prossima estate.

Antonio Mirante, per la Roma, è diventato una garanzia. In panchina nelle ultime gare, l'estremo difensore arrivato dal Bologna è entrato nei cuori dello spogliatoio della Roma e anche della nuova proprietà dei Friedkin. In scadenza di contratto, seguito per questo da diverse società, l'ultima emersa sulle frequenze di radiomercato il Milan, ha convinto tutti in questi anni nella Capitale. Sa farsi trovare pronto in caso di bisogno e per questo la Roma è pronta a mettere sul piatto un rinnovo: il dg Tiago Pinto, dopo aver valutato la rosa del club e le prospettive future dei giocatori, sembra deciso a dare l'ultima luce verde per mettere nero su bianco con Mirante. Perché la storia del portiere a Roma vada avanti, ben più che da 'semplice' dodicesimo.

Ospite di TMW, Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, parla dell'exploit del centrocampista, che presto potrebbe allungare il proprio rapporto con la Roma. E' già avvenuto, infatti, un primo confronto col nuovo dg giallorosso Tiago Pinto: "Devo dire che mi ha fatto davvero un'ottima impressione, persona seria e di poche parole. Abbiamo parlato di rinnovo e ne riparleremo più avanti. Lui mi ha detto in maniera molto sincera che adesso dovranno prima occuparsi di altri rinnovi, dei contratto di quei calciatori con scadenza più breve, ma poi arriverà anche il turno di Jordan e noi non abbiamo problemi nell'aspettare un mese e mezzo o anche due. Per noi era importante conoscere la considerazione che la società ha del ragazzo e Tiago Pinto gli ha subito riconosciuto un grande valore. Diventare una bandiera? Oggi 'bandiera' è una parola grossa, sicuramente può diventare nei prossimi anni sempre più un punto di forza di questa nuova Roma americana".

FIORENTINA

Dopo il ko di Marassi con la Sampdoria, la Fiorentina ha pochi giorni di tempo per preparare la sfida con lo Spezia, in programma venerdì al Franchi. Cinque giorni per capire anche le condizioni di Franck Ribery che ha saltato le ultime due partite dei viola e che sarà valutato nei prossimi giorni per la sfida con la squadra di Italiano. Infortunio a parte, c’è poi un’altra questione che accenderà presto i riflettori sul talento francese: il suo futuro in maglia viola o altrove. Come riporta Il QS-La Nazione la posizione del francese è chiara: ha il contratto in scadenza a giugno e quindi è già libero di ascoltare e accettare proposte da altri club. Nel recente passato si è interessato il Monza, ma è chiaro che la prima situazione che Ribery si aspetta di poter valutare è quella di un’ eventuale nuova proposta della Fiorentina.

La Fiorentina ha messo gli occhi su Matteo Ricci. Il centrocampista dello Spezia, che tanto bene sta facendo in questa stagione, è attenzionato proprio dai viola e dal Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i club per giugno potrebbero farci un pensierino visto che è anche in scadenza di contratto. La nuova proprietà americana potrebbe cambiare le carte in tavola, ma quel che è certo intanto è che Prandelli dovrà sfidarlo da avversario venerdì prossimo. Sarà l'occasione anche per visionarlo da vicino.

SPEZIA

Come riportato da diverse testate in inghilterra, il Leeds segue da vicino il centrocampista del Milan, in prestito allo Spezia, Tommaso Pobega. Oltre che al club inglese, anche l'Eintracht Francoforte è sulle tracce del classe 1999. L’intenzione del Milan pare essere quella di non cederlo, e di concedergli una chance nella prossima stagione. Pobega è valutato 10 milioni di euro.

CROTONE

Il Crotone va avanti con Giovanni Stroppa. Le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb, infatti, vanno in questa direzione. La società, dopo una serie di consultazioni, ha deciso di confermare il proprio tecnico. Una salvezza da rincorrere, tutti insieme in un’unica direzione. Stroppa e il Crotone vanno avanti insieme.

BORUSSIA DORTMUND, UFFICIALE L'ACCORDO CON MARCO ROSE PER LA PROSSIMA STAGIONE. BAYERN, OCCHI SU AARONS. ABEL FERREIRA: "DIEGO COSTA? NESSUNA TRATTATIVA". SAGNOL NUOVO CT DELLA GEORGIA. RONDON FIRMA COL CSKA MOSCA, IL BABY PALACIOS DAL SAN LORENZO AL BASILEA. AL-HILAL, LASCIA MISTER LUCESCU. MIRAMON RINNOVA CON IL LEVANTE

Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Il tecnico lascerà il Borussia Monchengladbach al termine di questa stagione, rende noto l'account ufficiale dei Fohlen. La notizia era nell'aria da tempo e non a caso il Borussia Dortmund non ha mai realmente rimpiazzato l'esonerato Lucien Favre, decidendo di proseguire con Edin Terzic.

Dopo aver annunciato l'ingaggio di Dayot Upamecano, difensore francese del Lipsia, il Bayern Monaco continua a programmare la prossima stagione: la squadra tedesca sarebbe sulle tracce del giovane terzino destro del Norwich, Max Aarons. Ci sarebbero discorsi già ben avviati con il club inglese, che però chiede ben 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro) per il talento 21enne che interessa anche al Manchester United. Aarons era stato molto vicino al Barcellona in estate, ma i catalani gli preferirono Dest.

Il contratto biennale sottoscritto da Luis Suarez con l'Atletico Madrid presenta alcune clausole importanti, come ha rivelato Marca: nel caso dovesse superare i 20 gol in Liga, l'Atletico verserebbe al giocatore un milione, che si aggiungerebbe a quello già guadagnato al raggiungimento delle 15 reti. Ma c'è un altro dettaglio che fa discutere: secondo il quotidiano spagnolo, l'ex Liverpool può liberarsi in estate qualora lo desideri. Esiste infatti una clausola che gli consentirebbe di risolvere unilateralmente il contratto e di firmare con un altro club. Un'eventualità per ora molto remota visto l'impatto con la nuova realtà.

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, ha parlato a proposito delle voci che vorrebbero il club brasiliano interessato a Diego Costa : “Ho già notato che alcuni nomi sono subito associati al Palmeiras, soprattutto calciatori europei. Quello che posso garantire è che non ci sono trattative con lui. Sembra che qualcuno ci sfrutti per farsi pubblicità. È come mettere una trappola in mare, c'è sempre un pesce che potranno pescare. Per essere chiari: la pianificazione per la prossima stagione è stata fatta molto tempo fa e consegnata al consiglio di amministrazione".

Willy Sagnol torna in panchina. L'ex terzino francese, che non allenava dall'ottobre 2017 (quando diventò tecnico ad interim del Bayern Monaco dopo l'esonero di Carlo Ancelotti), è il nuovo CT della Georgia. L'annuncio è stato dato dalla Federcalcio georgiana sui propri canali ufficiali: "La nazionale di calcio georgiana sarà guidata da Willy Sagnol. Willy Sagnol, 43 anni, è stato nominato dal Comitato Esecutivo della Federcalcio georgiana il 15 febbraio come capo allenatore della Nazionale. Farà il suo debutto con la nazionale georgiana il 25 marzo 2021, nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Svezia". La Georgia è inserita nel girone con Spagna, Svezia, Grecia e Kosovo.

Salomon Rondon è un nuovo giocatore del CSKA Mosca. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Si tratta di un ritorno in Russia per l'attaccante venezuelano che ha già vestito le maglie di Rubin Kazan e Zenit. 31 anni, Rondon si trasferisce in prestito dal Dalian fino al termine della stagione.

Colpo per il Basilea. Il club svizzero ha vinto una folta concorrenza per arrivare a Matias Palacios (18). Il giovane centrocampista ex San Lorenzo, nazionale under 20 e più giovane esordiente nella storia del club, viene ritenuto una grande promessa del calcio argentino. Contratto di quattro anni e mezzo.

L'Al Hilal, uno dei club sauditi più importanti e squadra in cui milita Sebastian Giovinco, si è separato dal tecnico Razvan Lucescu. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale che parla di separazione consensuale. Il nuovo allenatore è Rogério Micale, tecnico promosso dalla squadra giovanile. Sotto la guida di Lucescu l'Al Hilal ha vinto nel novembre 2019 l'Asian Champions League, battendo in finale i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

La rivelazione Levante blinda Jorge Miramon. Tra i protagonisti principali dell'ottima stagione dei rossoblù, il laterale destro ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione per un ulteriore anno. Finora sono ben 53, con 7 assist, le gare da lui disputate con la squadra di Orriols.