tmw Palmeiras, primo rifiuto per Diego Costa: il Verdao sta valutando anche Borré

Non solo non è ancora completato l'affondo per Diego Costa al Palmeiras. L'esperto attaccante brasiliano freme per un ritorno in patria e si è offerto, ma secondo quanto appreso da TMW l’ex attaccante dell’Atletico non scalda la dirigenza del Verdao che ha rifiutato la proposta. Il non è di Diego Costa non è l'unica opzione sul banco: i vertici del Verdao, infatti, stanno valutando anche Santos Borré, colombiano 25enne del River Plate soprannominato La Maquina che ha anche un passato in Spagna tra Villarreal e Atletico Madrid. Nel secondo caso, però, ci sarebbe ovviamente da imbastire una trattativa economica anche per il cartellino.