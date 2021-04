Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile

CONTE-INTER, A FINE ANNO IL RINNOVO. MILAN TRA I CONTRATTI DI CALHANOGLU, IBRAHIMOVIC E MANDZUKIC. JUVENTUS SU DEMBELE. RANIERI ASPETTA LA SAMPDORIA.

Gazzetta.it fa il punto sul futuro di Antonio Conte e spiega che a fine stagione il tecnico potrebbe incontrare la dirigenza per parlare di futuro. Chiaro, tutto dipende dalla proprietà e anche da come finirà questa annata, ma ci sono i presupposti per non iniziare il terzo anno in scadenza. L'ingaggio salirà a 13,5 milioni di euro netti, con l’obiettivo di comandare in Italia e fare strada in Champions League.

Una nuova idea per la difesa dell’Inter. Occhi puntati su Facundo Medina, classe 99 del Lens. Primi contatti tra le parti. Medina è un’idea dell’Inter per la prossima stagione, il profilo è monitorato anche dal Milan ma i nerazzurri hanno raccolto informazioni nell’ultimo periodo e nelle prossime settimane potrebbero provare ad intavolare una trattativa. Nome nuovo in casa Inter, l’idea per la difesa che verrà è Medina.

Novità sul mercato e sulle giovanili dell'Inter: FcInterNews spiega che il 2004 Gonzalo Bustos è ora in prova con le giovanili nerazzurre. Arrivato in Italia a metà marzo, in patria si parla un gran bene del potente bomber, che tra l’altro - e non è un caso - è cresciuto nell’Atalaya, lo stesso club in cui ha mosso i primi passi Franco Vezzoni, oggi perno dell’Under 19 di Armando Madonna.

Permane lo stallo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. L'addio ai rossoneri in scadenza è una realtà che si avvicina per il numero 10 di casa rossonera: la priorità del giocatore è stata data totalmente al club allenato da Stefano Pioli ma l'accordo non c'è. Sul giocatore, spiega Sky Sport, c'è l'interesse della Juventus, a seguire ci sono anche Arsenal e Chelsea.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, ancora un anno insieme. In queste settimane il bomber svedese ha trattato il rinnovo di contratto con la dirigenza rossonera e, secondo quanto raccolto da TMW, negli ultimi giorni le parti in causa sono arrivate a un accordo. Ultimi dettagli per il rinnovo annuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel contratto, ma a breve verrà ufficialmente annunciato il prolungamento di Ibrahimovic con il Milan.

Mario Mandzukic non giocherà nel Milan nella prossima stagione. Il rinnovo automatico in caso di Champions League verrà attivato solo in caso di un tot di presenze raggiunte: praticamente mai in campo, l'ex giocatore della Juventus non è stato un'arma in più come sperato per il club rossonero. Arrivato da svincolato dopo l'esperienza in Qatar, spiega Sky Sport che il destino di Mandzukic sarà lontano dai rossoneri.

Il Milan ci prova concretamente per Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra classe 2001 del Rubin Kazan. Contatti continui con l’agente che nei prossimi giorni sarà in Italia grazie ai rapporti creati in questi mesi con il club rossonero. Sullo sfondo la Juventus. Ma a monitorare Kvaratskhelia c’è anche il Napoli: un nome al vaglio degli uomini mercato azzurri da molti mesi ma è mancata, per adesso, l’accelerata decisiva. Intanto il Milan prova a farsi avanti in maniera decisa. E sullo sfondo resta il Borussia Dortmund.

La trattativa per il rinnovo con la Fiorentina resta in netta fase di stallo. In settimana arriverà in città il numero uno viola, Rocco Commisso, che tra i temi caldi avrà anche il futuro di Dusan Vlahovic. L'intenzione della Fiorentina è di blindarlo ma per adesso non arrivano segnali a riguardo da parte del serbo. Secondo Gazzetta.it, il Milan non starebbe solo per rinnovare il contratto di Ibrahimovic ma sarebbe pronto ad aprire anche una trattativa per l'attaccante ex Partizan di Belgrado.

Con il contratto in essere col Barcellona in scadenza nel giugno 2022 è probabile che in estate le strade del club catalano e di Ousmane Dembele si separino. Per l’attaccante, arrivato in blaugrana nell’estate 2017 per 135 milioni di euro dal Borussia Dortmund, ci sono già molte società interessate, su tutte Manchester United, PSG e Liverpool, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, sul giocatore francese ci sarebbe anche le mire della Juventus che punta sulle agevolazioni fiscali per i professionisti che arrivano dall’estero per battere la concorrenza delle società di Francia e Inghilterra.

Robin Gosens oggi potrebbe giocare nello Schalke 04. A raccontarlo è stato lo stesso laterale dell'Atalanta, apprezzato dai top club di tutta Europa, all'interno della sua autobiografia.

Rafa Benitez e il futuro. Il tecnico spagnolo, accostato con forza anche alla panchina del Napoli nei mesi scorsi, ha parlato così a Marca dell'attesa per una nuova sfida in panchina: "Ho già ricevuto più di un'offerta in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia. Vorrei trovare un club con l'ambizione di competere e di lottare per vincere titoli o per sviluppare un progetto serio. Le mie esperienze in Premier con Liverpool, Chelsea o Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo la mia priorità continua a essere la Premier".

"Aspettiamo i loro programmi, poi decideremo insieme. Mi hanno chiamato in un momento particolare per la Sampdoria, lo spettro della Serie B era molto forte e ci siamo salvati tutti insieme. Quest'anno stiamo raggiungendo la speranza di salvarci senza soffrire, ora aspetto la società". Così Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, sul suo futuro a Radio Rai 1.

Luigi Sepe potrebbe tornare a difendere i pali della porta dell’Empoli nella prossima stagione. L’attuale numero uno del Parma potrebbe tornare in caso di retrocessione di una e promozione dell'altra. Lo riferisce Empolichannel.it: contatti al momento molto timidi anche se il rapporto con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, è buono e questo potrebbe favorire l’affare.

NEYMAR-PSG: PRE-ACCORDO PER UN NUOVO CONTRATTO. RAIOLA SMENTISCE COMMISSIONI MONSTRE PER HAALAND. LA PREMIER SU DAKA.



Neymar vicino al rinnovo col PSG fino al 2026. Questa è la notizia arrivata nelle ultime ore da TeleFoot in merito al futuro dell’attaccante brasiliano. Stando al media francese, infatti, l’ex Barcellona avrebbe siglato un pre-accordo con la società di Parigi, per il prolungamento del rapporto fino al giugno 2026. Neymar (29) è approdato in Francia nel 2017 mettendo a referto 83 gol in 105 partite.

Mino Raiola torna a smentire sui social una notizia di mercato che lo riguarda in prima persona. "Fake news", è stato infatti il commento dell'agente sulla presunta commissione da 40 milioni di euro chiesta a Real Madrid e Barcellona, così come a tutte le altre squadre interessate, per far partire subito il suo assistito Erling Haaland, oggi in forza al Borussia Dortmund.

Il futuro di Juan Mata potrebbe essere ancora al Manchester United. Secondo quanto riferito dal Daily Star il club inglese avrebbe deciso di attivare l’opzione per il rinnovo annuale presente nel contratto del classe ‘88 che andrà in scadenza la prossima estate. Il giocatore, che nelle scorse settimane era stato accostato anche a tre club italiani come Roma, Inter e Juventus, sarebbe felice di questa decisione.

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Jerome Boateng con il Bayern Monaco. Per quanto riguarda il rinnovo, però, non sembrano essere del tutto tramontate le possibilità. Stando a quanto riportato da Sport1, infatti, sarebbe previsto un nuovo e ultimo contatto con l’entourage del calciatore per capire se ci sono ancora margini di trattativa. Decisiva sarà la volontà di Boateng di abbassarsi il suo attuale ingaggio. Senza una decurtazione il rinnovo non ci sarà.

Secondo quanto riferito da The Sun il futuro di Martin Odegaard potrebbe essere ancora in Premier League, ma con una maglia diversa da quella dell’Arsenal. Il club londinese infatti potrebbe avere difficoltà a trovare i 40 milioni necessari per acquistare il calciatore dal Real Madrid e per questo il club starebbe cercando di piazzarlo in un altro club inglese. Tre quelli contattati per sondare la disponibilità ad acquistarlo: Liverpool e Chelsea possibili interessati.

La sconfitta di ieri, l'1-3 interno subito dal Celta Vigo, è risultata fatale per Abelardo Fernandez, allenatore dell'Alaves. Pochi minuti fa infatti la società basca, che si trova all'ultimo posto della classifica della Liga ma comunque a soli 3 punti dalla zona salvezza, ne ha comunicato l'esonero mediante i suoi canali ufficiali.

Nonostante l’ottimo rendimento con l’Olympique Marsiglia in questa stagione (18 presenze e 2 gol) non è certo che il club francese riscatti il cartellino di Leonardo Balerdi dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provence, infatti, sul cartellino del difensore argentino c’è un diritto di riscatto a favore della società francese pari a 15 milioni di euro: una spesa che attualmente l’OM non sembra in grado di poter affrontare.

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Star, ci sarebbero gli occhi delle più grandi squadre d'Inghilterra, giusto qualcuna esclusa, su Patson Daka, attaccante del Red Bull Salisburgo. Il 22enne zambiano, che ieri ha segnato una tripletta in otto minuti allo Sturm Graz, è attualmente ancora monitorato con interesse da Liverpool, Manchester United, Arsenal ed Everton. Possibile dunque che per lui ci sia un futuro in Premier League.

Il nazionale algerino Aissa Mandi vedrà il suo contratto scadere in estate con il Betis. Le ultime raccontano che il contratto del calciatore non sarà rinnovato e per questo il futuro sarà altrove. Negli ultimi giorni per il 29enne si sarebbe iscritto con forza alla corsa anche l'Olympique Lione. Nonostante il rinnovo per Marcelo e il prossimo nero su bianco con Jason Denayer, è caccia a un nuovo difensore centrale perché partirà a zero Djamel Benlamri.