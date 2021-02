Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio

NAPOLI, GATTUSO APPESO A UN FILO. BOLOGNA, MIHAJLOVIC SUL FUTURO: “LA SOCIETÀ DOVRÀ FISSARE GLI OBIETTIVI”. PARMA, SCATTA IL RISCATTO DI CYPRIEN -Dopo la settima sconfitta in campionato, sarà settimana decisiva per il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, De Laurentiis non ha gradito la sconfitta con il Genoa, ma per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della una via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall'ambiente azzurro.

“La trattativa è stata come un giro sulle montagne russe”. Così Andre Zanotta, direttore tecnico di Dallas, commenta l’affare che ha portato Bryan Reynolds, a lungo vicinissimo alla Juventus via Benevento, alla corte della Roma: “Alla fine siamo stati contenti - dice a mlssoccer.com - non pensavamo potesse andare così velocemente, avevamo venduto Reggie Cannon solo sei mesi fa. Avevo grandi aspettative su Bryan, ma non pensavo potesse succedere già dopo 15 gare. È stato Tiago Pinto a riprendere la trattativa col ragazzo, per noi mancavano solo piccoli dettagli e alla fine la Roma ha vinto la corsa”.

La scelta del Milan di escludere Jens Petter Hauge dalla lista UEFA aveva fatto discutere. Il club rossonero infatti ha dovuto ridurre l'elenco per la fase ad eliminazione diretta da 23 a 22 elementi a causa dell’assenza di giocatori formati tra i vivai italiani e quello del club, decidendo di non inserire il giovane norvegese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci sarebbe nessun caso legato al giocatore ha accettato la scelta del mister e della società.

L'obbligo deciso in fase di acquisto di Wylan Cyprien dal Nizza è scattato ufficialmente ieri: l'accordo prevedeva infatti il riscatto automatico al primo minuto giocato dalla squadra a febbraio, stabilito appunto al momento dell'arrivo del calciatore, il 5 ottobre scorso. Da oggi ieri la proprietà del cartellino del centrocampista francese è ufficialmente del Parma: 7 milioni e mezzo nelle casse degli azuréens. Lo riferisce Parmalive.com.

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: "Io in discussione? Questi aspetti li ho avvertiti solamente davanti alle telecamere, perché dall'interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), ma come deve essere preoccupato un allenatore che perde le partite".

Dopo il 3-0 in casa del Parma del suo Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato del futuro del club felsineo dai microfoni di SkySport: "Dipende da loro, vediamo quello che succede. Bisogna riflettere anche sui progetti fatti e quelli che si dovevano fare, ma purtroppo ci siamo fermati a metà strada. Ora rimaniamo concentrati su questo campionato, che è molto strano. Cercheremo di arrivare il più presto possibile ai 40 punti, poi parleremo del prossimo anno. Ora è ancora presto, e comunque non sono io quello che deve fissare gli obiettivi. Quello è il compito della dirigenza".

MESSI, PSG AVANTI. FLORENZI SUL FUTURO: “ORA PENSO A DARE IL MASSIMO”. TOTTENHAM, MOURINHO SUL RINNOVO DI SON: “NON È UN PROBLEMA” - Il Manchester City, che nella scorsa sembrava aver sfiorato Leo Messi dopo il suo annuncio di voler lasciare Barcellona, rischia di restare indietro nella corsa alla Pulce. Il fuoriclasse argentino, in scadenza il prossimo giugno, avrebbe infatti ricevuto un'offerta di contratto molto allettante dal Paris Saint-Germain. A riportarlo è il Mirror.

Alessandro Florenzi, terzino del Paris Saint-Germain, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Ho giocato tutta la mia carriera a Roma, questa è una nuova esperienza per me. E ho voglia di godermi ogni giorno al PSG. Non sto pensando al futuro ma soltanto a dare il 100% per questa maglia. Il PSG mi sta dando fiducia e io voglio ricambiare facendo il massimo. Vedremo cosa succederà in futuro".

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa di Son e del suo contratto: "Il contratto di Son non è un problema. Mancano ancora tre anni alla scadenza, credo. Aspetteremo il momento giusto per rinnovare. Non è il momento di parlare di rinnovo di contratti considerando che il mondo sta affrontando una pandemia. Non è rispettoso quando ci sono tantissime persone che stanno perdendo il lavoro e che sono in difficoltà. Quando il sole tornerà a splendere per tutti sarà più facile trattare con Son per il suo rinnovo".

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del futuro di Paul Pogba: "Le speculazioni su Paul ci saranno sempre. Abbiamo un buon dialogo aperto con Paul ma ciò di cui parliamo e di come vediamo la situazione resta ovviamente tra noi. Sono solo felice che sia concentrato, stia giocando davvero bene e sia felice. Questo è importante. Si può vedere Paul ora che si diverte a giocare a calcio la nostra maglia".