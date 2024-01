Ufficiale Mihajlo Ilic è un giocatore del Bologna. Depositato il contratto del difensore: i dettagli

Mihajlo Ilic è ufficialmente un giocatore del Bologna. La Lega Serie A, sul sito ufficiale, ha infatti reso noto che il club felsineo ha depositato il contratto del difensore, arrivato in rossoblù per una cifra di 4,5 milioni di euro.

Arrivato a Bologna già tre giorni fa, il calciatore si è sottoposto alle visite mediche con i felsinei nella giornata di ieri, prima di firmare il suo contratto fino al 30 giugno 2028, con la società di Saputo che a breve emetterà il consueto comunicato ufficiale. Ilic non sarà però del tutto disponibile per Thiago Motta prima della settimana prossima poiché dovrà inizialmente far ritorno in Serbia per espletare gli ultimi doveri amministrativi, come ad esempio l'ottenimento del visto per il transfer internazionale. Nel weekend tornerà così a Bologna, a partire da lunedì sarà a disposizione.

I numeri di Ilic.

In questa stagione Ilic ha disputato un totale di 22 partite con la maglia dei bianconeri di Belgrado, 18 in campionato e 3 nei turni preliminari di qualificazione alla Conference League, che la squadra serba non ha però superato. In questa stagione è arrivato anche il primo gol da professionista, contro il Cukaricki il 12 novembre scorso, decisivo per la vittoria dei suoi.