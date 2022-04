Milan, 4 punti di sutura per Ibrahimovic. Ma la sua presenza con il Torino non è a rischio

Dopo il testa contro testa di ieri sera con Gary Medel del Bologna, Zlatan Ibrahimovic ha subito mostrato i segni dello scontro con la ferita sull'arcata sopraccigliare sinistra. Secondo gazzetta.it già nello spogliatoio di San Siro allo svedese sono stati applicati 4 punti di sutura per bloccare il sanguinamento, fatto che comunque non lo mette a rischio per l'importantissimo match di domenica contro il Torino.